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Сегодня, 13:22

Кавазашвили заявил, что Тавареш усилил «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о дебюте португальского защитника Томаша Тавареша в матче против «Локомотива» в FONBET Кубке России.

«Томаш Тавареш — отличный трансфер для «Спартака». Он сразу же усилил команду, когда появился на поле. Я уверен, что он поможет «Спартаку» в РПЛ. Тавареш — единственный из легионеров, кто подходит под агрессивный, темпераментный стиль «Спартака». Будет интересно посмотреть на него в матчах чемпионата России», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

«Спартак» выиграл первую встречу со счетом 1:0.

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом» состоится 27 февраля на поле «Открытие Банк Арены» и начнется в 20:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-tavaresh-otlichny-j-transfer-dlya-spartaka-on-usilil-komandu/
Анзор Кавазашвили
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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