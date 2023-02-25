Кавазашвили заявил, что Тавареш усилил «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о дебюте португальского защитника Томаша Тавареша в матче против «Локомотива» в FONBET Кубке России.

«Томаш Тавареш — отличный трансфер для «Спартака». Он сразу же усилил команду, когда появился на поле. Я уверен, что он поможет «Спартаку» в РПЛ. Тавареш — единственный из легионеров, кто подходит под агрессивный, темпераментный стиль «Спартака». Будет интересно посмотреть на него в матчах чемпионата России», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

«Спартак» выиграл первую встречу со счетом 1:0.

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом» состоится 27 февраля на поле «Открытие Банк Арены» и начнется в 20:00 мск.