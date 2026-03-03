Семак объяснил качеством газона невыход Глушенкова и Джона Джона на поле в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему Максим Глушенков и Джон Джон не вышли на поле в матче с «Балтикой» (1:0) во втором этапе четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

— Максим Глушенков остался в запасе. С чем это связано?

— С качеством газона. И Джон Джон, и Глушенков — игроки, которые любят играть с мячом, любят играть в комбинационный футбол. Но сегодня было больше борьбы. И, конечно, мы, исходя из этого, исходя из хода матча, приняли такое решение, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).

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