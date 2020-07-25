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Сергей Семак: «Клубы РПЛ редко выходят из группы Лиги чемпионов. Это показатель уровня нашего футбола»

20:10
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в финале Кубка России. Встреча прошла в Екатеринбурге.

— Тяжелый кубковый матч. Настоящий финал. К сожалению, не смогли реализовать моменты, которые были. Нервозность присутствовала. Мы закончили цикл игр. Последний матч был меньше трех суток назад. А физическое, психологические состояние было неидеальным. Нужно отдать должное «Химкам».

— Во внутренних турнирах «Зенит» добился максимума, не считая Суперкубка. Но в Лиге чемпионов не вышел в плей-офф. В чем «Зенит» должен прибавить, чтобы осенью выступить лучше в Лиге чемпионов? Тактически, усилить состав?

— Прибавить нужно во всем. Это же другой уровень! А наши команды очень редко выходят из группы Лиги чемпионов. Это показатель уровня футбола в нашей стране. Наши клубы не готовы к тому, чтобы бороться на равных. Результат прост и всем понятен. А прибавлять нужно в каждом компоненте. В Лиге чемпионов играть гораздо сложнее. (Гоша Чернов)

Зенит — Химки

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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