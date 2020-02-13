Сергей Прядкин: «Реформа Кубка России назрела»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал свое мнение по поводу реформы Олимп-Кубка России.

«Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела — коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности», — цитирует Прядкина ТАСС. — Преференция для выступающих в еврокубках команд увеличивает количество матчей в Кубке России с максимальным уровнем спортивного противостояния, что гарантирует «привлекательную вывеску» в решающих стадиях Кубка.

Не считаю, что это нарушает спортивный принцип — ведь получить данное преимущество может каждый клуб, заняв соответствующее место в РПЛ по итогам сезона. Те семь клубов, кто был против, отстаивают свою позицию — все должны быть в равных условиях. При этом и общим собранием премьер-лиги и комитетом профессионального футбола РФС, куда входят РПЛ, ФНЛ и ПФЛ (Профессиональная футбольная лига — прим. ТАСС), проект реформы Кубка был поддержан и предложен исполкому РФС к рассмотрению.

Сегодняшнее решение исполкома РФС по утверждению структуры проведения Кубка на сезон-2020/21 — первый этап реформы турнира. Новый формат Кубка создает предпосылки к новому, более выгодному взаимодействию с партнерами из-за увеличения количества матчей и благодаря насыщенному весеннему этапу соревнования. В свою очередь, болельщики клубов ФНЛ и ПФЛ также останутся в плюсе — к ним гарантированно один-два раза приедут команды рангом выше».

Сегодня Исполком РФС утвердил реформирование Кубка России с сезона 2020/21 на заседании руководящего органа в Доме Футбола. Ранее клубы РПЛ проголосовали за реформу Кубка страны. Планируется, что участники еврокубков будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала.