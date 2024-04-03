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Сегодня, 23:03

Семак — о Педро: «Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника команды Педро в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

— Выход в первом тайме полуосновы связан с тем, что приоритет отдан РПЛ?

— Все команды ротируют состав в Кубке. Естественно, приоритет у нас — чемпионату. График плотный. В команде не 10, а 20 человек. И все должны быть готовы и помогать в нужный момент. Кому-то мы дали сыграть по тайму. Кто-то генетически более одарен и легче переносит нагрузку — они провели полный матч.

— Выход бразильцев — Вендела и Клаудиньо — переломил ход игры?

— Сложно сказать, как 1-2 футболиста могут изменить ход игры. Вся команда вышла в другом тонусе. В первые минуты второго тайма у нас был замечательный контроль мяча. Все подтянулись.

— Все восхищены Педро. С чем связываете его быстрый прогресс?

— Уже прошел месяц с момента рестарта сезона. Думаю, Педро пора потихоньку обживаться. На сборах в нем чувствовалась определенная нервозность. Адаптация есть и будет. Он только начинает свои шаги во взрослом футболе. До «Зенита» в профессиональном футболе Педро играл очень мало. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать, и избежит участи многих молодых игроков, которые часто нестабильны.

— Интегрировать Педро в основу, учитывая большой выбор игроков в линии атаки — это проблема?

— Стараемся, чтобы на поле выходили лучшие на конкретный момент. Если Педро не играл до этого, значит, не был сильнее тех, кто попадал в состав. Если он будет лучше — будем думать, как сделать так, чтобы он играл.

Победу команде принес дубль полузащитника Педро. Это его дебютные голы за «Зенит».

Ответная игра команд состоится 17 апреля на «Газпром Арене».

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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