Семак — о матче со «Спартаком»: «В первом тайме играли плохо. Во втором мы были хороши»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» — 2:1.

— Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Играли плохо. Во втором мы были хороши. Забили хорошие голы, победили. Рад нашей победе. Но это только половина дела — еще будет ответный матч. Тем не менее, выиграть у сильного соперника всегда приятно.

— «Зенит» начал матч по схеме с тремя центральными защитниками, а потом перестроился на схему с двумя. В чем была идея?

— Думаю, в первом тайме никакая схема не сработала бы с той игрой, которую мы показывали. Сама схема была с учетом ограниченности крайних защитников, что мы имеем. Понимал, что у нас плотный график, мы пытались дозировать нагрузку.

Победу команде принес дубль полузащитника Педро.

Ответная игра команд состоится 17 апреля на «Газпром Арене».