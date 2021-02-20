Семак ответил, может ли «Зенит» играть не только навесами
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).
— Есть ли схема, которая не подразумевает навесов на большого игрока?
— Я думаю, что нужно использовать сильные качества игроков, которые есть. И Дзюба, и Крапухин — это футболисты, которым удобно играть именно так. Но мы не только играем верхом. Был во втором тайме момент у Славы Караваева после хорошей комбинации. Когда позволяет пространство играть низом, это происходит. Фланговые передачи — один из вариантов для того, чтобы забивать мячи.
— С выбором вратаря не ошиблись?
— К сожалению, по уважительной причине не мог сыграть Кержаков. Вариантов особо не было. Был вариант с Одоевским и Луневым.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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