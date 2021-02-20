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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Семак ответил, может ли «Зенит» играть не только навесами

19:48
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

— Есть ли схема, которая не подразумевает навесов на большого игрока?

— Я думаю, что нужно использовать сильные качества игроков, которые есть. И Дзюба, и Крапухин — это футболисты, которым удобно играть именно так. Но мы не только играем верхом. Был во втором тайме момент у Славы Караваева после хорошей комбинации. Когда позволяет пространство играть низом, это происходит. Фланговые передачи — один из вариантов для того, чтобы забивать мячи.

— С выбором вратаря не ошиблись?

— К сожалению, по уважительной причине не мог сыграть Кержаков. Вариантов особо не было. Был вариант с Одоевским и Луневым.

(Гоша Чернов)

Зенит — Арсенал Т

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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