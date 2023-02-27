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Сегодня, 22:29

Осипов считает, что Абаскаль и Семак вряд ли будут нецензурно выражаться во время матча

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Основатель МФЛ Николай Осипов прокомментировал идею вещателя с установкой микрофонов на тренерском мостике в матчах FONBET Кубка России и порассуждал о заимствовании нововведений из медийного футбола в профессиональный.

«Да, микрофон на тренере футбольной команды может показать моменты с нецензурной бранью в эфире. Но все это часть футбола и часть ненормативной лексики все равно попадает в трансляцию, даже при отсутствии петлички у главного тонера. Это все вопрос внутренней культуры, каждый человек способен контролировать свою речь даже в процессе выплеска эмоций. Тем более мы говорим про людей публичных, с которых дети берут пример. Тут вопрос самодисциплины. Большинство тренеров в состоянии контролировать себя, плюс есть съемочная бригада, которая знает, когда микрофон можно показать в эфире, а когда этого делать не стоит. К примеру, можно показывать как тренер дает установку футболисту выходящему на замену. Обычно в эти моменты ненормативная лексика отсутствует. Также я уверен, что такой тренер как Федотов — один из тех, кто не будет использовать нецензурную брань при подсказе игроку. То же самое можно сказать про Абаскаля или Семака — это те люди, которые вряд ли будут выражаться ненормативно. Как болельщик, я не могу представить Сергея Богдановича постоянно матерящимся. Какие-то тренеры, как сапожники, а кто-то себя нормально контролирует в диалоге с футболистом», — приводит слова Осипова Metaratings.ru.

Ранее во время первого четвертьфинального матча FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» возле тренерской скамейки «железнодорожников» были установлены специальные микрофоны.

Источник: https://metaratings.ru/news/osipov-abaskal-i-semak-vryad-li-budut-necenzurno-vyrazhatsya-vo-vremya-matcha-231424/
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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