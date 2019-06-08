Саранск поборется за финал Кубка России и матчи молодежной сборной

Министр спорта Мордовии Александр Савилов сообщил "СЭ", что в сезоне-2019/20 стадион "Мордовия Арена" может провести финал Кубка России и матчи молодежной сборной России.

– Мы все заинтересованы в том, чтобы регион все провел на высшем уровне, – сказал Савилов корреспонденту "СЭ". – Хотим праздник подарить городу и показать, что по-прежнему готовы организовывать матчи самого высокого уровня. И, надеюсь, получить другие матчи сборных, есть же не только национальная команда. Мы ведем определенные переговоры по другим матчам, в том числе по молодежной сборной. Будем снова заявляться на финал Кубка России и Суперкубка России, здесь все на усмотрение РФС. У нас есть ряд конкурентных преимуществ. В частности, наша компактность.

В субботу на "Мордовия Арене" пройдет отборочный матч Евро-2020 между командами России и Сан-Марино. (Александр Рогулев)

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