«Рубин» и «Факел» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, начало — в 16.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Рубин» — «Факел» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Рубин» и «Факел» играют в группе D с «Акроном» и «Зенитом». После четырех туров казанцы идут на третьем месте с 6 очками, а «Факел» не набрал ни одного очка и потерял шансы на выход в плей-офф.