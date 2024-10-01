Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:00

«Рубин» — «Факел»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Рубин» и «Факел» встретятся в матче группового турнира Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Рубин» и «Факел» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, начало — в 16.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Рубин» — «Факел» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
01 окт, 16:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

«Рубин» и «Факел» играют в группе D с «Акроном» и «Зенитом». После четырех туров казанцы идут на третьем месте с 6 очками, а «Факел» не набрал ни одного очка и потерял шансы на выход в плей-офф.

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Народный артист России Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Путин указал на роль победных традиций ветеранов в успешном решении задач СВО
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Популярное видео
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Локомотив» — «Оренбург», «Пари НН» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Кубок России: «Локомотив» — «Оренбург», «Пари НН» — ЦСКА. Расписание и результаты матчей 5-го тура Пути РПЛ
«Пари НН» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Интригующая неделя для «Зенита». В Петербург приедут Дзюба и другие бывшие игроки команды
«Локомотив» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Рубин» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости