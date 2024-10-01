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Сегодня, 15:38

«Рубин» — «Факел»: стартовые составы на матч Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Вуячич, Бузруков, Йочич, Апшацев, Чумич, Вада, Кузнецов, Шабанхаджай.

«Факел»: Гудиев, Багателия, Гиоргобиани, Ильин, Квеквескири, Мастерной, Мертенс, Моцпан, Селе, Сенхаджи, Юрганов.

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
01 окт, 16:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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