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Сегодня, 21:00

«Ротор», «Арсенал» и «Родина» вышли в следующий раунд FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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«Ротор» дома победил «Аланию» в матче 4-го раунда Пути регионов Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол забил Ризван Ахмедханов.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
27 сент, 19:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:0
Алания

Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Сатурн» — 2:1.

У гостей дубль оформил Дмитрий Барков, забив первый гол на 11-й секунде встречи. У хозяев отметился Дмитрий Мичуренков.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
27 сент, 19:00. Сатурн (Раменское)
Леон Сатурн
1:2
Арсенал Т

«Родина» на чужом поле была сильнее «Текстильщика» — 3:1.

У гостей отличились Иван Тимошенко и Максим Турищев (дубль). Хозяева забили гол на 90+1-й минуте — отметился Никита Симдянкин.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
27 сент, 19:00. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
1:3
Родина

Соперники «Ротора», «Арсенала» и «Родины» в следующем матче Кубка страны определятся после жеребьевки.

Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
ФК Ротор
ФК Сатурн
ФК Текстильщик (Иваново)
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