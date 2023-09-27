«Ротор», «Арсенал» и «Родина» вышли в следующий раунд FONBET Кубка России

«Ротор» дома победил «Аланию» в матче 4-го раунда Пути регионов Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол забил Ризван Ахмедханов.

Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Сатурн» — 2:1.

У гостей дубль оформил Дмитрий Барков, забив первый гол на 11-й секунде встречи. У хозяев отметился Дмитрий Мичуренков.

«Родина» на чужом поле была сильнее «Текстильщика» — 3:1.

У гостей отличились Иван Тимошенко и Максим Турищев (дубль). Хозяева забили гол на 90+1-й минуте — отметился Никита Симдянкин.

Соперники «Ротора», «Арсенала» и «Родины» в следующем матче Кубка страны определятся после жеребьевки.