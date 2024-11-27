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«Ростов» — «Спартак»: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Ростов» встретится со «Спартаком» в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и болельщики «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» примет «Спартак» в ответном матче 1/4 пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 27 ноября. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак». С ключевыми событиями игры можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

Первая игра, проходившая в Москве, завершилась победой ростовчан со счетом 1:0. В октябре команды также встречались в первом круге РПЛ-2024/25, тогда победу одержали спартаковцы (3:0).

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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