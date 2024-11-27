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Бывший тренер «Спартака» объяснил спад Тюкавина

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину необходимо провести удачный матч, чтобы заново обрести в себе уверенность.

«Тюкавин — молодой нападающий, так что подобные спады в его возрасте — это нормально. Может быть, он психологически подсел от того, что не забивает. Он в хороших кондициях, тренируется, ему нужно время. Он должен сам в себе разобраться, где-то у него притупилось голевое чутье. Вот, Угальде проявил себя в матче с «Локомотивом», забил четыре — и обрел еще больше уверенности в себе. Константину нужен хороший матч, чтобы проявить себя и вернуться на прежний уровень. В мастерстве он не потерял», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

28 ноября «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ сыграет с «Локомотивом». Встреча начнется в 19.30 мск. Первая игра завершилась победой красно-зеленых со счетом 2:1.

Источник: Газета.Ru
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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