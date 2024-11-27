«Ахмат» примет «Зенит» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 27 ноября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит». С ключевыми событиями игры можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В первой игре, которая проходила в Санкт-Петербурге, зенитовцы одержали победу со счетом 3:0. Петербуржцы также победили грозненцев в матче первого круга РПЛ-2024/25 (2:1).