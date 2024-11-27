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Сегодня, 08:15

«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч Кубка России онлайн

«Ахмат» встретится с «Зенитом» в матче плей-офф Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Ахмат» примет «Зенит» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 27 ноября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит». С ключевыми событиями игры можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 18:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

В первой игре, которая проходила в Санкт-Петербурге, зенитовцы одержали победу со счетом 3:0. Петербуржцы также победили грозненцев в матче первого круга РПЛ-2024/25 (2:1).

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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