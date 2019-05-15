18:14 15 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

"Ростов" - "Локомотив": Еременко остался вне заявки хозяев

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"Ростов" и "Локомотив" объявили составы на ответный матч 1/2 финала Олимп-Кубка России. С первых минут встречу начнет хавбек ростовчан Ивелин Попов, а также нападающий красно-зеленых Федор Смолов. В заявку хозяев не вошел полузащитник Роман Еременко

Состав "Ростова": Песьяков, Сигурдссон, Плиев, Новосельцев, Чернов, Гацкан, Глебов, Норманн, Зайнутдинов, Попов, Ионов.

Запасные: Абаев, Калачев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Мевля, Шомуродов, Логашов, Вебер, Щадин.

Состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Михалик, Лысов, Лапшов, Тарасов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Тугарев, Кварацхелия.

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ростовом" завершился вничью (2:2).

Ростов - Локомотив

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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