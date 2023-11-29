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Сегодня, 20:10

ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ростов» — ЦСКА.
Фото ФК «Ростов»

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

Хозяева открыли счет на 8-й минуте — после прострела Мохеби мяч в свои ворота отправил Кирилл Набабкин. На 32-й минуте счет сравнял Антон Заболотный.

На 77-й минуте армейцы остались в меньшинстве после удаления Мойзеса.

Ответная игра между командами состоится 12-14 марта, когда завершится зимний перерыв в РПЛ.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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