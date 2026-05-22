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«Краснодар» — «Спартак»: дата и время начала матча суперфинала Кубка России, где смотреть

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в финале Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 24 мая. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
24 мая, 18:00. Лужники (Москва)
Спартак
1:1
Краснодар

В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В сезоне-2025/26 клубы дважды встречались в РПЛ, оба матча завершились победой «Краснодара» со счетом 2:1.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде в разделе турнира на нашем сайте.

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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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