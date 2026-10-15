«Родина» — «Спартак»: Даку и Умяров выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Родины» и «Спартака» на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча состоится 15 октября на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 20.45 по московскому времени.

«Родина»: Айдаров, Гогличидзе, Крижан, Бекао, Бессмертный, Фищенко, Егорычев, Посо, Бакаев, Абдулсаламов, Онугха.

Запасные: Волков, Мещанинов, Тананеев, Сокол, Шадринцев, Мачадо, Мусаев, Ушатов, Рейна, Гордюшенко, Гарибян, Сиссоко.

«Спартак»: Помазун, Денисов, Ву, Парада, Дмитриев, Литвинов, Умяров, Барко, Маркиньос, Жедсон, Даку.

Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Джику, Саусь, Зобнин, Солари, Массалыга, Угальде, Сорокин, Полех.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Спартак» можно в матч-центре. Также «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

15 октября, 20:45. Арена Химки (Химки)

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