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Родина — Спартак: прямая трансляция матча Кубка России, видео онлайн 15 октября 2026

«Родина» — «Спартак»: прямая трансляция матча Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Наиль Умяров, игрок «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

В четверг, 15 октября, «Родина» сыграет со «Спартаком» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки». Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
15 октября, 20:45. Арена Химки (Химки)
Родина
Спартак

Следить за ключевыми событиями встречи и результатом игры можно в матч-центре. Также «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 20.30 мск. Бесплатное онлайн-видео встречи также будет доступно на сайте matchtv.ru.

&laquo;Родина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Родина» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

«Родина» после трех туров Кубка России набрала 3 очка и занимает четвертое место в группе А. В предыдущем кубковом матче команда уступила «Спартаку» (1:3).

«Спартак» лидирует в группе А с 7 очками после трех игр. В предыдущем кубковом туре красно-белые победили «Родину» (3:1).

Кубок России: календарь матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.

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