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РФС присудил поражение клубу «Красный» в Кубке России из-за отсутствия результатов тестов на коронавирус

14:29

КДК РФС в официальном Telegram-канале присудил поражение футбольному клубу «Красный» в матче 1/256 финала Кубка России против «Луки-Энергии».

Такое решение клубу из Смоленской области вынесено за неявку на матч без уважительной причины.

Ранее «Луки-Энергия» сообщил, что матч не состоялся по причине несоблюдения хозяевами требований Санитарного Регламента по обеспечению эпидемиологической безопасности при проведении матчей. «Красный» не был допущен на стадион из-за отсутствия результатов лабораторного обследования коронавирусной инфекции.

В 1/128 финала «Луки-Энергия» встретится с «Долгопрудным».

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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