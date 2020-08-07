РФС присудил поражение клубу «Красный» в Кубке России из-за отсутствия результатов тестов на коронавирус

КДК РФС в официальном Telegram-канале присудил поражение футбольному клубу «Красный» в матче 1/256 финала Кубка России против «Луки-Энергии».

Такое решение клубу из Смоленской области вынесено за неявку на матч без уважительной причины.

Ранее «Луки-Энергия» сообщил, что матч не состоялся по причине несоблюдения хозяевами требований Санитарного Регламента по обеспечению эпидемиологической безопасности при проведении матчей. «Красный» не был допущен на стадион из-за отсутствия результатов лабораторного обследования коронавирусной инфекции.

В 1/128 финала «Луки-Энергия» встретится с «Долгопрудным».