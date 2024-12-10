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Сегодня, 19:05

На форуме «ЛизаАлерт» подвели итоги первого года сотрудничества с РФС и «ДоброFON»

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На открытии Х Межрегионального форума «ЛизаАлерт», который прошел в ноябре в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, были озвучены итоги первого года сотрудничества в рамках федерального проекта «Футбол помогает».

Реализуемый совместно с Российским футбольным союзом (РФС), благотворительной программой «ДоброFON», а также креативным агентством «ТутковБудков» проект «Футбол помогает» стартовал ровно год назад. Это партнерство стало не только важной частью большой информационной работы по привлечению внимания к проблеме пропаж, но и примером того, как спортивное сообщество помогает в поиске исчезнувших людей, профилактике пропаж, оказывает ресурсную поддержку поисковому добровольчеству.

Одним из самых заметных шагов стало появление футболистов на матчах в футболках с ориентировками. Этот нестандартный подход вызвал огромный отклик и привлек внимание широкой аудитории. В целом более 64 миллионов человек спортивной аудитории узнали о проекте «Футбол помогает». Стадионы, спортивный телеканал «Матч ТВ» и другие спортивные площадки предоставили возможность рассказать о деятельности отряда миллионам людей. За год на экранах стадионов, в социальных сетях футбольных клубов и на сайте футболпомогает.рф было показано около тысячи ориентировок с учетом географии пропаж. Также на сайте футболпомогает.рф была размещена информация о том, как присоединиться к отряду — стать поисковиком-добровольцем или помогать дистанционно. Одновременно велась работа на стадионах во время матчей сборной России и этапов FONBET Кубка России, где проводились информационные и профилактические мероприятия — раздавались буклеты по детской безопасности, а добровольцы рассказывали о своей работе.

В рамках проекта «Футбол в школе» в 2023/24 учебном году прошли открытые уроки и классные часы по безопасности, охватившие школы в 15 регионах. В новом учебном году планируется расширить географию до 50 регионов. Кроме того, более чем в 4000 школ по всей России учителя проведут классные часы по детской безопасности на основе специально разработанных материалов для разных возрастных групп. В будущем при поддержке благотворительной программы «ДоброFON» планируется выпуск мультфильма, в котором будут отражены основные правила безопасного поведения и профилактики пропаж, в том числе и на стадионе.

Сотрудничество в рамках проекта «Футбол помогает» принесло ощутимую помощь и для поисково-спасательных работ в регионах Российской Федерации. Благодаря благотворительной программе «ДоброFON» и при участии «Центра поиска пропавших людей» в отряд «ЛизаАлерт» было передано семь штабных автомобилей, которые уехали в подразделения отряда в Калужской, Новосибирской, Тульской, Нижегородской, Тюменской, Кемеровской и Свердловской областях.

В 2024 году благотворительная программа ДоброFON и «ЛизаАлерт» впервые провели совместную акцию на матчах FONBET чемпионата КХЛ, приуроченную к Дню сострадания, который по традиции отмечается 28 ноября. Акция прошла на четырех матчах КХЛ в период с 28 по 30 ноября: «Локомотив» — «Трактор», «Металлург» — «Барыс», «Салават Юлаев» — «Барыс» и «Авангард» — «Сочи». Согласно ее условиям, ДоброFON умножил количество зрителей на каждом из четырех матчей на 200 (всего 33 831 человек), а получившуюся сумму в размере 6 766 200 рублей направил в «Центр поиска пропавших людей» на техническое оснащение приграничных регионов поискового отряда «ЛизаАлерт», среди которых Курская, Брянская и Белгородская области.

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