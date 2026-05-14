Продажа билетов на финал FONBET Кубка России временно приостановлена в связи с рекордным спросом

В пресс-службе «Яндекс.Афиши» сообщили о приостановке продажи билетов на FONBET суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Система столкнулась с пиковой нагрузкой — количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта — несколько часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки», — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Афиши».

Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники».