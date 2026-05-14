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Продажа билетов на финал FONBET Кубка России временно приостановлена в связи с рекордным спросом

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Яндекс.Афиши» сообщили о приостановке продажи билетов на FONBET суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Система столкнулась с пиковой нагрузкой — количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта — несколько часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки», — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Афиши».

Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники».

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