Президент «Урала»: «В «Шиннике» говорят, что у них нет денег на поле. Так снимайтесь и не играйте вообще!»

Президент «Урала» Григорий Иванов эмоционально отреагировал на решение РФС о переносе матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником» из-за неготовности поля.

— А они 10 дней назад разве не понимали, что поле не будет готово?! — возмущается Инованов. — Не могли раньше нам сказать? Для чего они это все сделали?! Сегодня еще делегат или комиссар (не знаю точно) говорит нам, что поле на тройку и играть на нем можно. На тройку, слышите? Утром еще сказал... Он в своем уме? Не видит, что там травы нет! Какая, блин, тройка?! Он же дискредитирует РФС!

— Поле в плачевном состоянии?

— Да. Сейчас пошел, посмотрел. Нельзя на нем играть, недопустимо.! Но вопрос в том, что газон был не готов, а нас все равно сюда позвали! Это что за отношение такое? Почему не перенесли матч заранее в другой город? И только сейчас думают о переносе. Мы опять сюда полетим...

— Думаете, перенесенный матч пройдет в Ярославле?

— Не знаю... это вопрос РФС. Не моя задача. Но ведь можно было и в Екатеринбурге сыграть, и в Москве. Зачем такой цирк устраивать? «Шинник» знал, что им до 2 марта даже тренироваться негде. Поэтому они на Кипре и сидели. На что они надеялись? Могли бы предложить сыграть в столице. И все дела. А так нам пришлось брать чартер, два дня теперь тренироваться не будем. Это нормально? Зачем нас выбивают из колеи? Нам завтра надо лететь в Сочи. Если бы утром сказали о переносе, мы бы еще самолет могли перезаказать, гостиницы. А теперь целый день будем тут сидеть. Самолет только завтра вечером... Ну как так?!

— Что говорят представители «Шинника»?

— Мне один их деятель говорит: «А что мы можем делать с полем? У нас денег нет. Мы снимемся...» Так снимайтесь и не играйте совсем! Мы-то здесь причем?! Почему «Урал» из-за ваших проблем должен страдать?

Я же у них еще на Кипре спрашивал: вы нам дадите потренироваться перед игрой. Они: «Григорий Викторович, конечно! Какие вопросы?» Зачем лукавили? Могли бы предупредить, мы бы у себя тренировку провели.

Я еще раз подчеркну: на таком поле играть нельзя! (Виталий Айрапетов)

Матч должен был состояться сегодня в Ярославле и начаться в 18.30 по московскому времени. Сегодня также состоятся два матча этой стадии «Ахмат» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА.