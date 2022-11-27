Президент РФС Александр Дюков назвал причину возникшей драки между игроками «Зенита» и «Спартака»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на драку, которая произошла между футболистами в конце матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пенальти).

— О чем говорит эта концовка матча?

— О том, что Кубок Росси важен командам. Никто не хочет уступать. Об этом и говорит.

— Вы когда-нибудь видели такое?

— Было несколько таких матчей. Точно сейчас игры не назову. Такие матчи иногда бывают.

— Вы удовлетворены тем, как проходит Кубок России?

— Рано подводить итоги. Нас ждет горячая весна. Мы видим большой интерес к этому турниру. Мы ставили задачу увеличить количество матчей. Так и получилось. Увеличение матчей позволило дать практику молодым игрокам, что хорошо. Формат Кубка позволял коммерческий интерес. Чего не хватает турниру? Кубок России — это турнир, который продвигает большой турнир в регионах. Пока не было матчей между клубами РПЛ и ФНЛ. Любой формат неидеальный. Есть сильные стороны, есть недостатки. У этого формата тоже есть недостатки. Но итоги подводить рано. Давайте мы завершим сезон, и будем решать.