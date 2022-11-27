Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче шестого тура Кубка России со «Спартаком» (0:0, пен. 4:2).

— Тяжелая игра, в которой было больше борьбы, эмоций, напряжения, фолов. Окончание вообще получилось достаточно интересное, но не футбольное. Что касается самого футбола были моменты, были подходы, нужно забивать в те немногочисленные моменты, которые у нас были, нужно выигрывать. В итоге получилась боевая ничья.

— Такая вспышка страстей в конце, как будто в хоккее. На ваш взгляд, почему вообще так произошло?

— Это матч принципиальных соперников. Думаю, тот порог борьбы, который судья решил взять, был излишним, потому что было очень много фолов, которые пропускались, не буду говорить в одну или другую сторону. Если бы судья начал реагировать раньше, наверно, стычки бы не было. После первого тайма у меня уже складывалось впечатление, что добром это не закончится. К сожалению, все завершилось так, как вы видите. Мне странно, почему Барриоса удалили, а Промеса, главного зачинщика, нет. Думаю, все пересмотрят и каждый примет решение об игроках, кто бил в лиц, кто со спины, можно отдельно посмотреть и сделать вывод.