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Сегодня, 19:30

Президент 2DROTS — о поражении «Химкам»: «Сказка закончилась с дерьмовым привкусом»

Президент 2DROTS после поражения «Химкам» в Кубке России заявил, что сказка закончилась
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент 2DROTS Никита Панасюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о поражении команды от «Химок» (0:2) в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«К сожалению, сказка закончилась с дерьмовым привкусом. Все самое плохое, что могло случиться, случилось сегодня. Все неудачи, которые могли произойти, произошли. Но я горжусь нашей командой. Мы далеко прошли и подарили людям счастье и эмоции. Это самое главное. В этом сезоне мы прыгнули выше головы? Как будто да», — сказал Панасюк «СЭ».

Соперник «Химок» в пятом раунде Кубка России определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 29 сентября.

Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
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