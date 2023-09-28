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Сегодня, 23:10

Колыванов считает, что класс «Химок» однозначно выше, чем 2DROTS

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал победу «Химок» над 2DROTS (2:0) в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

«В любом случае 2DROTS определенно самая сильная медийная команда. Сегодня они достаточно неплохо себя показали: комбинировали, имели много моментов. Просто класс игроков «Химок» однозначно выше, что помогло им достичь успеха. Конечно, если бы не удаление, то игра получилась бы более интригующая и интересная», — цитирует Колыванова RT.

В текущем розыгрыше Кубка России 2Drots обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

Источник: RT
Игорь Колыванов
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
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