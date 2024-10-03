Мостовой о поздравлении Соболева с дебютном голом: «Завтра будет тоннель на тренировке, он получит нормально»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал дебютный гол одноклубника Александра Соболева за команду.

2 октября «Зенит» разгромил «Акрон» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Соболев отличился первым голом за сине-бело-голубых на 61-й минуте. В летнее трансферное окно нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака».

— Поздравили Соболева с дебютным голом?

— Да. Я подошел и сказал: с дебютным голом тебя. Я думаю, что завтра будет тоннель на тренировке, он получит нормально, — сказал Мостовой.

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» (8) располагается на второй позиции.