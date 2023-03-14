Егорычев о беспроигрышной серии: «Это не давит»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился мнением о ничьей со «Спартаком» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

Клуб из Екатеринбурга не проигрывает уже 16 матчей подряд.

— Когда был последний сейф, чувствовалось, что мяч отскочил?

— Не знаю, у нас были хорошие подходы. Денис Кулаков подавал. Могли что-то создать. По поводу Помазуна, то он отлично нас выручает. Я очень рад, что он играет в нашей команде.

— Матч получился не такой эмоциональный, как прошлый здесь же?

— Может быть, из-за того, что недавно была игра. Думаю, что было не так много времени, чтобы восстановиться. Хотя это не такая большая проблема играть посреди недели.

— Все акцентируют внимание на том, что у «Урала» классная беспроигрышная серия. Сегодня поражение было близко, пришлось отыгрывать. Это как-то повлияло, что серия прервалась?

— Это не давит. Она же не прервалась. Мы сильные характером. Мы не сдаемся.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.