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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов обратился к болельщикам после поражения от «Факела» в Кубке России

Кривцов — о поражении «Краснодара» от «Факела»: «Тяжело смотреть, когда не можешь помочь на поле»

Алина Савинова

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов опубликовал пост после поражения от «Факела» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник, 13 октября, «быки» на своем поле уступили воронежской команде со счетом 0:2. Кривцов не выступает с августа из-за разрыва сухожилия одной из мышц задней поверхности бедра.

«Тяжело смотреть на то, что сейчас происходит, особенно когда понимаешь, что ничем не можешь помочь на поле... Очень переживаю за ребят, за наших болельщиков и чувствую свою ответственность. Травма выбила меня из игры так не вовремя, и теперь я могу только наблюдать со стороны, и от этого еще тяжелее. Да и в последнее время мое имя появлялось в СМИ совсем не по тем причинам, по которым мне бы хотелось. Все это тоже не дает покоя», — написал Кривцов в своем Telegram-канале.

&laquo;Факел&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче Кубка России 13&nbsp;октября.Черная полоса «Краснодара» продолжается. «Факел» после увольнения тренера одержал первую победу в сезоне

Он также призвал болельщиков не отворачиваться от команды в трудный для нее момент.

«Понимаю ваше разочарование. Мы сами ждем от себя большего. Но я знаю этих парней и верю, что мы способны все изменить. Очень прошу вас не отворачиваться от команды. Сейчас ваша поддержка нужна нам как никогда. Мы обязательно выберемся. И очень надеюсь, что скоро смогу помогать ребятам не только словами», — добавил футболист.

«Краснодар» с 7 очками возглавляет таблицу группы В Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате страны команда с 21 очком располагается на четвертом месте.

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Источник: https://t.me/krivaldo88/642
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Никита Кривцов
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ФК Факел (Воронеж)
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