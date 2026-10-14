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СКА-Хабаровск — Динамо Киров: счет и результат матча пути регионов Кубка России 14 октября 2026

«СКА-Хабаровск» победил кировское «Динамо» в кубковом матче

Алина Савинова

«СКА-Хабаровск» обыграл кировское «Динамо» в 5-м раунде пути регионов FONBET Кубка России — 2:0. Матч прошел на стадионе имени В. И. Ленина в Хабаровске.

На 6-й минуте счет открыл Михаил Горелишвили. На 63-й минуте Никита Моцпан забил второй гол в ворота гостей, реализовав пенальти.

«СКА-Хабаровск» вышел в 6-й раунд пути регионов Кубка России, кировское «Динамо» покинуло турнир.

Матчи следующего раунда пройдут в начале ноября.

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Кубок России
ФК Динамо (Киров)
ФК СКА-Хабаровск
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