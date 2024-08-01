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Хавбек «Химок» Магомедов: «Присутствие Юсупова и Глушакова? Естественно помогает»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Присутствие таких опытных игроков, как Юсупов и Глушаков, идет на пользу «Химкам»?

— Естественно. Опытные люди в коллективе — это всегда положительный момент. Они очень многое видели в футболе, могут подсказать, поправить где-то. На мой взгляд, это важно, — цитирует Магомедова «РБ Спорт».

— Артига сказал, что Глушаков и Юсупов — это как Хави и Иньеста. А вы тогда кто?

— Если они Хави и Иньеста, то я тогда Месси. (Смеется.)

В следующем матче группы В «Химки» на выезде сыграют против «Ростова» 13 августа.

Источник: РБ Спорт
Бутта Магомедов
ФК Оренбург
ФК Химки
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