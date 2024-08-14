Файзуллаев: «В Кубке России у ЦСКА задача выиграть все матчи»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу над «Пари НН» (1:1, пенальти — 4:2) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Тяжелая игра. Первыми пропустили гол и потом «Пари НН» сделали фокус на своей обороне. Тяжело было найти пространство в атаке. Была классная атмосфера. Нравится играть при такой атмосфере, когда весь стадион поддерживает.

— Какие задачи ставите на Кубок?

— В Кубке задача выиграть все матчи. Конечно, хотим выиграть трофей.

В следующем матче Кубка России ЦСКА 27 августа сыграет с «Ахматом». Армейцы занимают третье место в группе С, набрав 2 очка в двух матчах.