Полина Гагарина исполнит гимн страны перед финалом FONBET Кубка России
Певица Полина Гагарина, скорее всего, исполнит гимн России финальным матчем FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».
В финале встретятся ЦСКА и «Краснодар». Матч состоится на стадионе «Лужники» 11 июня.
В прошлом году исполнителем гимна был Григорий Лепс. Также выступали Люся Чеботина и Макsим.
По данным источника, одним из вероятных хедлайнеров станет Василий Вакуленко (Баста).
Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на Суперфинал FONBET Кубка России, Их можно приобрести на сайте Кассир.ру.
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