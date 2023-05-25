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Сегодня, 19:18

Полина Гагарина исполнит гимн страны перед финалом FONBET Кубка России

Виктория Кравченко
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Полина Гагарина.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Певица Полина Гагарина, скорее всего, исполнит гимн России финальным матчем FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».

В финале встретятся ЦСКА и «Краснодар». Матч состоится на стадионе «Лужники» 11 июня.

В прошлом году исполнителем гимна был Григорий Лепс. Также выступали Люся Чеботина и Макsим.

По данным источника, одним из вероятных хедлайнеров станет Василий Вакуленко (Баста).

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на Суперфинал FONBET Кубка России, Их можно приобрести на сайте Кассир.ру.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gimn-rossii-pered-finalom-kubka-ispolnit-polina-gagarina/
Кубок России
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