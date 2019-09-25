Нападающий «Урала» Павел Погребняк сделал дубль в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Черноморца» (2:0). 35-летний форвард забил 117-й и 118-й гол в зачет «Клуба 100».

Погребняк занимает 22-е место в «Клубе 100». На 21-й строчке идет его экс-партнер по «Спартаку» Егор Титов, у которого на один мяч больше.

Из действующих футболистов Погребняка опережают Ари (122) и Артем Дзюба (157). Лидирует Александр Кержаков (233).

48 мячей Погребняк провел в чемпионате России, 9 — в Кубке страны, 21 — в еврокубках, 8 — в сборной России, а 32 — в составе иностранных клубов.

До «Урала» Погребняк защищал цвета «Спартака», «Балтики», «Химок», «Шинника», «Томи», «Зенита», «Штутгарта», «Фулхэма», «Рединга», «Динамо» и «Тосно».