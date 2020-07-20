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Почему не назначен пенальти на Соболеве. Вот как видели видеоарбитры главный спорный эпизод матча «Зенит» — «Спартак»

10:10
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» 2:1. Падение Александра Соболева в штрафной соперника. 19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» 2:1. Падение Александра Соболева в штрафной соперника. 19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» 2:1. Падение Александра Соболева в штрафной соперника. 19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» 2:1. Падение Александра Соболева в штрафной соперника.
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» 2:1. Падение Александра Соболева в штрафной соперника.
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В распоряжении «СЭ» оказался эпизод полуфинального матча Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) с падением в площади ворот защитника хозяев Юрия Жиркова и форварда красно-белых Александра Соболева, после которого в первом тайме не был назначен 11-метровый удар в пользу «Спартака».

В той ситуации у видеоассистентов не было оснований для вмешательства в действия судьи Сергея Иванова. Они действовали в строгом соответствии с ВАР-протоколом и указаниями УЕФА, которыми руководствуются европейские судьи. Это не явная и не очевидная ошибка арбитра, не назначившего пенальти. (Александр Бобров)

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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