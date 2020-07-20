В распоряжении «СЭ» оказался эпизод полуфинального матча Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) с падением в площади ворот защитника хозяев Юрия Жиркова и форварда красно-белых Александра Соболева, после которого в первом тайме не был назначен 11-метровый удар в пользу «Спартака».

В той ситуации у видеоассистентов не было оснований для вмешательства в действия судьи Сергея Иванова. Они действовали в строгом соответствии с ВАР-протоколом и указаниями УЕФА, которыми руководствуются европейские судьи. Это не явная и не очевидная ошибка арбитра, не назначившего пенальти. (Александр Бобров)