Победная раздевалка «Урала». Видео
20:00
«Урал» в серии пенальти обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (2:2, пенальти — 5:4). В 1/4 финала екатеринбуржцы встретятся с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».
— Лучшие эмоции, — подписано в Twitter Урала" видео из раздевалки.
Лучшие эмоции! pic.twitter.com/fOFh2zXekB— ФК Урал (@FCURAL) October 30, 2019
Голами в составе «Урала» отметились хавбеки Николай Димитров и Отман Эль-Кабир, у туляков отличились полузащитники Георгий Костадинов и Сергей Ткачев.
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