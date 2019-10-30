Победная раздевалка «Урала». Видео

«Урал» в серии пенальти обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (2:2, пенальти — 5:4). В 1/4 финала екатеринбуржцы встретятся с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».

— Лучшие эмоции, — подписано в Twitter Урала" видео из раздевалки.

Голами в составе «Урала» отметились хавбеки Николай Димитров и Отман Эль-Кабир, у туляков отличились полузащитники Георгий Костадинов и Сергей Ткачев.

Урал — Арсенал Т

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