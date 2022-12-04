Пименов — о матче между «Зенитом» и «Волгой»: «Будет очень интересно понаблюдать за настроем футболистов «Зенита»

Экс-футболист сборной России Руслан Пименов считает, что «Зениту» будет тяжело играть с психологической точки зрения против «Волги» в матче четвертьфинала пути регионов Кубка России.

«Больше всего интересно посмотреть на матч «Волга» Ульяновск — «Зенит». Во-первых, «Зениту» надо настроиться на игру. А «Волга» уже преподнесла немало сюрпризов. Будет очень интересно понаблюдать за настроем футболистов «Зенита». Могут ли питерцы расслабиться? Надо же доехать до Ульяновска, выйти на стадион — на «Газпром Арену». Посмотрим, сможет ли Семак подвести их к этой игре», — цитирует Пименова «КП Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Волгой» состоится 26 февраля 2023 года.