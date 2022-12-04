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Пименов — о матче между «Зенитом» и «Волгой»: «Будет очень интересно понаблюдать за настроем футболистов «Зенита»

Алина Савинова
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Экс-футболист сборной России Руслан Пименов считает, что «Зениту» будет тяжело играть с психологической точки зрения против «Волги» в матче четвертьфинала пути регионов Кубка России.

«Больше всего интересно посмотреть на матч «Волга» Ульяновск — «Зенит». Во-первых, «Зениту» надо настроиться на игру. А «Волга» уже преподнесла немало сюрпризов. Будет очень интересно понаблюдать за настроем футболистов «Зенита». Могут ли питерцы расслабиться? Надо же доехать до Ульяновска, выйти на стадион — на «Газпром Арену». Посмотрим, сможет ли Семак подвести их к этой игре», — цитирует Пименова «КП Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Волгой» состоится 26 февраля 2023 года.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/ruslan-pimenov-rasskazal-pochemu-zenitu-budet-tyazhelo-igrat-s-volgoj-v-kubke-rossii/

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 0
Польша 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Руслан Пименов
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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