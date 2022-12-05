Сулейманов — о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»: «Мы болели за Николсона. Понравился его удар»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов ответил на вопрос, видел ли он драку между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пен. 4:2).

«Видел. Я даже несколько раз пересматривал с моими друзьями и братьями. Мы болели за Николсона (смеется). Он хорошо выступал в этом бою. Понравился его удар. Очень было качественно, молодец.

Но этого не должно быть, это футбольное поле. Честно сказать, в детстве я точно такой же был, так как занимался боксом и борьбой, но меня переучили, сказали: «Ты в первую очередь футболист, такого нельзя допускать». Я прислушался к этому совету и на футбольном поле вообще подобные вещи не допускаю и даже воспринимаю такие ситуации близко к сердцу", — приводит Metaratings.ru слова Сулейманова.

1 декабря глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать шестерых игроков за участие в массовой драке в кубковом матче «Зенит» — «Спартак».