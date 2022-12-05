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Сулейманов — о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»: «Мы болели за Николсона. Понравился его удар»

Алина Савинова
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Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов ответил на вопрос, видел ли он драку между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пен. 4:2).

«Видел. Я даже несколько раз пересматривал с моими друзьями и братьями. Мы болели за Николсона (смеется). Он хорошо выступал в этом бою. Понравился его удар. Очень было качественно, молодец.

Но этого не должно быть, это футбольное поле. Честно сказать, в детстве я точно такой же был, так как занимался боксом и борьбой, но меня переучили, сказали: «Ты в первую очередь футболист, такого нельзя допускать». Я прислушался к этому совету и на футбольном поле вообще подобные вещи не допускаю и даже воспринимаю такие ситуации близко к сердцу", — приводит Metaratings.ru слова Сулейманова.

1 декабря глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать шестерых игроков за участие в массовой драке в кубковом матче «Зенит» — «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/suleymanov-o-drake-v-matche-zenit-spartak-ponravilsya-udar-nikolsona-on-molodets-1431958/

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26%

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Марокко
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2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

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ТМ 2.5

23%

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21%

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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