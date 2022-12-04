Нападающий «СтавропольАгроСоюза» Кантемир Нахушев в комментарии для «СЭ» рассказал о зарплатах в команде.

«После выступления в Кубке наша жизнь никак не изменилась. Наши зарплаты сильно отличаются даже от уровня ФНЛ. Мы получаем минимум, до ФНЛ далеко. Наша максимальная зарплата — 20 тысяч рублей. Молодежь получает по 10-15 тысяч», — сказал Нахушев «СЭ».

Ранее «Ставропольагросоюз» прошел по сетке Кубка России «Ессентуки» (3:0), махачкалинский «Легион» (4:3) и нальчикский «Спартак» (1:1, 11:10 — в серии пенальти), а после проиграли «Нефтехимику» (0:3).