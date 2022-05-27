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Сегодня, 20:14

Ловчев считает, что в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграет Селихов

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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, кому из вратарей красно-белых отдает предпочтение в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Оба делают ошибки. Но Селихов все-таки остается номером один. Он вернулся после травмы и стал выручать. Максименко даже как-то заскучал. Вообще они примерно одинакового уровня. Есть проблемы со школой: могут пускать «пеночки». Но я думаю, что Селихов в этом матче выйдет однозначно», — цитирует RT Ловчева.

Кубковый финал «Спартак» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 29 мая.

Источник: rt.com
Александр Максименко
Александр Селихов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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