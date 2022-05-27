Ловчев считает, что в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграет Селихов

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, кому из вратарей красно-белых отдает предпочтение в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Оба делают ошибки. Но Селихов все-таки остается номером один. Он вернулся после травмы и стал выручать. Максименко даже как-то заскучал. Вообще они примерно одинакового уровня. Есть проблемы со школой: могут пускать «пеночки». Но я думаю, что Селихов в этом матче выйдет однозначно», — цитирует RT Ловчева.

Кубковый финал «Спартак» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 29 мая.