Первый кубковый полуфинал между "Локомотивом" и "Ростовом" пройдет 3 апреля

Стала известна точная дата первого матча 1/2 финала Олимп-Кубка России между "Ростовом" и "Локомотивом".
Как сообщает официальный Твиттере "Ростова", первый матч полуфинального противостояния пройдет в Москве 3 апреля на "РЖД Арене". Начало игры в 19.30 по московскому времени.
В втором полуфинале сыграют "Арсенал" и "Урал". Первый матч в Туле пройдет 3 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени.
🏆🏆🏆– Football Club Rostov (@rostovfc) 22 марта 2019 г.
Стала известна точная дата первого кубкового матча с "Локомотивом"
Первый матч полуфинального противостояния пройдет в Москве 3 апреля на "РЖД Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30. pic.twitter.com/IHNQOgKxjs
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