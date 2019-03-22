Первый кубковый полуфинал между "Локомотивом" и "Ростовом" пройдет 3 апреля

Стала известна точная дата первого матча 1/2 финала Олимп-Кубка России между "Ростовом" и "Локомотивом".

Как сообщает официальный Твиттере "Ростова", первый матч полуфинального противостояния пройдет в Москве 3 апреля на "РЖД Арене". Начало игры в 19.30 по московскому времени.

В втором полуфинале сыграют "Арсенал" и "Урал". Первый матч в Туле пройдет 3 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени.