Павлюченко заявил, что Тикнизян «привез» второй гол

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о работе судьи Сергея Иванова в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (4:2).

«Все, что мы видели на поле, если брать пенальти, то все было по делу, не знаю где ошибался судья. Единственный вопрос — был ли пенальти на Миранчуке. Я на повторе смотрел, можно было ставить, но это на усмотрение арбитра. Может, здесь ошибка была. Когда Промес перебивал пенальти, все по правилам было. В моменте с голом Зобнина, почему защитник не отыграл на вратаря? Не можешь ты выбить в аут, ну тогда выбей мяч на угловой и все. Пускай «Спартак» подает угловой, в этом нет ничего страшного. Я считаю, что Тикнизян «привез» второй гол, не видел там фола. Была обоюдная борьба, Игнатов не тянул руками. Согласен с судьей, который гол засчитал, Наиру надо было сыграть проще», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

В 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» по сумме двух матчей обыграл «Локомотив» со счетом 5:2. Команда под руководством Абаскаля стала вторым полуфиналистом турнира. Ранее путевку в полуфинал добыл «Урал» в противостоянии с «Ростовом».