Спириднов назвал рядовой победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом» (4:2) в четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Победа есть победа. Промес два пенальти не забил — нужно добавлять, конечно, в этом плане. Рядовая победа. На сегодняшний день я не считаю, что «Локомотив» — это какой-то топ-клуб. Им еще нужно вставать после суперменеджеров немецких, нужно от них отойти. «Локомотив» сейчас — это команда ниже среднего», — приводит слова Спиридонова Metaratings.ru.

В 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» по сумме двух матчей обыграл «Локомотив» со счутом 5:2. Команда под руководством Абаскаля стала вторым полуфиналистом турнира. Ранее путевку в полуфинал добыл «Урал» в противостоянии с «Ростовом».