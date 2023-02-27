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Сегодня, 23:32

Деменко назвал высоким уровень игры в матче «Спартака» и «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко высказался об ответном матче между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2) в четвертьфинале пути РПЛ в FONBET Кубке России.

«Хорошая игра. И накал сам по себе, и по темпу, и по качеству. Да и интрига сохранялась до конца даже во втором матче. Интересная игра. Однозначно, можно бороться за чемпионство. Мы видим, что при Абаскале команда выглядит и играет. Видно, что ребята хотят доказывать, конкуренция на правильных позициях. Да и игроки бьются за победу», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Жеребьевка следующей стадии Кубка России состоится в четверг, 2 марта и начнется в 14.30 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/27/19845919.shtml?updated
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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