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Махачкалинское «Динамо» вдесятером одержало волевую победу над «Пари НН»

Руслан Минаев

Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Пари НН» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Игра проходила на «Мордовия Арене» в Саранске.

У хозяев гол в первом тайме забил Хуан Кастильо. У гостей отметились Гамид Агаларов (пенальти) и Мохамед Аззи. «Динамо» забило два мяча, играя вдесятером — две желтые карточки с разницей в три минуты получил Сослан Кагермазов.

«Динамо» набрало 11 очков и лидирует в группе C. «Пари НН» с 3 очками — на 3-й строчке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
16 сентября 2025, 20:45. ()
Пари Нижний Новгород
1:2
Динамо Мх

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
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