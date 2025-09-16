Махачкалинское «Динамо» вдесятером одержало волевую победу над «Пари НН»

Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Пари НН» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Игра проходила на «Мордовия Арене» в Саранске.

У хозяев гол в первом тайме забил Хуан Кастильо. У гостей отметились Гамид Агаларов (пенальти) и Мохамед Аззи. «Динамо» забило два мяча, играя вдесятером — две желтые карточки с разницей в три минуты получил Сослан Кагермазов.

«Динамо» набрало 11 очков и лидирует в группе C. «Пари НН» с 3 очками — на 3-й строчке.