«Ахмат» в большинстве одержал выездную победу над «Пари НН»

«Ахмат» одержал гостевую победу над «Пари НН» в матче 4-го тура групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России — 2:1.

В составе нижегородцев единственный гол забил Кирилл Гоцук. У грозненцев отличились Максим Самородов и Лукас Ловат.

На 57-й минуте Гоцук получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Команда Сергея Ташуева набрала шесть очков, оставшись на третьем месте в таблице группы С. «Пари НН» с одним баллом замыкает квартет.

В следующем матче Кубка России «Пари НН» примет ЦСКА 1 октября, а «Ахмат» на следующий день сыграет дома с «Краснодаром».