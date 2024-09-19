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Сегодня, 20:26

«Ахмат» в большинстве одержал выездную победу над «Пари НН»

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«Ахмат» победил «Пари НН» в Кубке России.
Фото ФК «Пари НН»

«Ахмат» одержал гостевую победу над «Пари НН» в матче 4-го тура групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России — 2:1.

В составе нижегородцев единственный гол забил Кирилл Гоцук. У грозненцев отличились Максим Самородов и Лукас Ловат.

На 57-й минуте Гоцук получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Команда Сергея Ташуева набрала шесть очков, оставшись на третьем месте в таблице группы С. «Пари НН» с одним баллом замыкает квартет.

В следующем матче Кубка России «Пари НН» примет ЦСКА 1 октября, а «Ахмат» на следующий день сыграет дома с «Краснодаром».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
19 сент, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Ахмат
Футбол
ФК Ахмат
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