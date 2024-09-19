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Сегодня, 20:25

Дубли Пиняева и Сулейманова принесли «Локомотиву» разгромную победу над «Химками»

Алина Савинова
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Сергей Пиняев (слева) и Эдгардо Фарина (справа).
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» на выезде разгромил «Химки» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:1.

У железнодорожников в этой игре по дублю оформили Сергей Пиняев и Тимур Сулейманов, на счету которого также результативная передача. Автором еще одного гола московской команды стал Сезар Монтес. Единственный мяч хозяев на счету Зелимхана Бакаева, который отличился на 90-й минуте.

На 90+2-й минуте защитник «Химок» Эдгардо Фарина получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
19 сент, 18:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:5
Локомотив

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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