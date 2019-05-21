10:45 | Футбол — Олимп - Кубок России

Парфенов заявил, что не думал о будущих трансферах "Урала", так как все мысли направлены на финал Кубка России

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов ​считает, что подводить предварительные итоги сезона можно будет только после финального матча Кубка России против "Локомотива"Встреча состоится 22 мая, начало – в 18.30 по московскому времени.

– Как относитесь к тому, что ни вы, ни "Локо" не будете проводить предыгровые тренировки на самарском стадионе?

– Есть организаторы – к ним вопрос. Мы в прошлом году в Волгограде с "Тосно" тоже на запасном поле работали за сутки до финала.

Не думаю, что возникли бы проблемы, если бы на прекрасной арене, принимавшей матчи чемпионата мира-2018, две команды минут на 40 вышли бы на газон.

– Если подводить предварительные итоги сезона, то вы довольны?

– Давайте дождемся окончания всех турниров – тогда видно будет.

– Но селекцию-то под еврокубки замышляете?

– Если бы мне этот вопрос не задали бы, вообще об этом не подумал бы. Времени до финала остается совсем немного, все мысли только о нем.

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